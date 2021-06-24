قزيط: الحروب في ليبيا تتم بإرادة دولية

وصف عضو مجلس الدولة بالقاسم قزيط، الانتخابات المقررة في ليبيا بأنها “وسيلة أممية أو غربية لإخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية”.

وقال قزيط، في تصريحات لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، :”من خلال تجربتي السياسية فأنا لا أثق في الضمانات الدولية، والحروب في ليبيا تتم بإرادة دولية، فلا حرب في ليبيا بدون إرادة دولية، ونقول إنه وعلى الرغم من رجال الوطن الشرفاء، الا أن عبث السياسيين وضع في ليبيا قوة أكبر من قدراتنا على إخراجها، قوة عظمى وقوة نووية، لا يمكننا إخراجها إلا عن طريق المجتمع الدولي”.

وأضاف قزيط، أن قوة الدفع الهائلة نحو الانتخابات هي قوى أممية وليست وطنية، والغرض الرئيسي من الانتخابات هو إخراج القوات الأجنبية، ولكن ما بعد خروج القوات والانتخابات هو ما يجب على الليبيين العمل عليه.