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«بن عثمان» داعيا للحرب: «الوحدة الوطنية» تجسدت في قتال «النبي» لأهله وبعد هزيمتهم انتشر الإسلام

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، للحرب من جديد، مدعيا أن «الوحدة الوطنية» تجسدت في قتال «النبي» لأهله وبعد هزيمتهم انتشر الإسلام.

وقال بن عثمان في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “كيف تفهم «الوحدة الوطنية» من خلال قتال النبي «عليه الصلاة والسلام» لأهله «قريش وكفار مكة»”، على حد قوله.

وأضاف، في إسقاط على الحالة الليبية “النبي قاتل طواغيت دار الندوة الذين كانوا بمثابة الحكومة والسلطة والبرلمان في ذلك الوقت”، بحسب وصفه.

وتابع، في دعوة صريحة لدق طبول الحرب “الغريب أنه بعد قتالهم وهزيمتهم وكسر شوكتهم، انتشر الاسلام وتقدم العرب وصعدت الأمة إلى قمة المجد”.

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الحرب الكفار النبي قريش نعمان بن عثمان

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اتباع محمد صلي الله عليه وسلم توحدوا كما ذكرت وصاروا صف واحد ولكن احفادهم في ليبيا لم يتحدوا ضد ايطاليا جزء حارب ايطاليا بامكانات بسيطه وجزء طلين وصار طلياني ولبس الصليب في عنقه وياريت وقفت عند طلينته فقط بل تعداها الي دخول جيش ايطاليا وتكوين فرقه من الخونه تحت قيادة العميل عاكف الغرياني وحاربوا اخوتهم في الشرق فكيف كانوا وجوههم وهم في صف العدو وعندما حمي وسط المعركه في منطقة بطه بالجبل الاخضر بين المجاهدين وبين الخونه القادمون من الغرب الليبي فاخذ الطليان كل قتيل طلياني وتركوا جثث قتلي العملاء كجيف الكلاب فقام المجاهدين الليبيين بدفن العملاء بعدما تركتهم ايطاليا علي اساس العميل كلب وطاحت عليه طابيه فدفنهم المجاهدين في مقبره موجود الي يومنا هذا اسمها مقبرة الغرابه واليوم تاريخ المنطقه الغربيه اعاد نفسه فالاجداد طلينوا فحسب اما الاحفاد فتتركوا واستصافوا الاتراك في غرف نومهم

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  • هذا الارهابي مدعوم من قبل بريطانيا وتحت وظيفة منظمة وهمية تتبع لجهاز المخابرات البريطاني المعروف mi6 ويقوم بالتصريح عن تمنيات بريطانيا بأن تقوم حرب ليفوز الخوان المفلسين بها ويكون رئيس ليبيا منهم….هذه هي مطامع بريطانيا العظمي ….سبحان الله …حب وعشق لحزب الخوان لانه يحقق اهداف بريطانيا بسرقة ونهب ثروات ليبيا وجعلها مرتهنة للاجنبي….بريطانيا صاحبة وعد بلفور المشؤم الذي أعطي اسرائيل دولة علي حساب الفلسطينيين …بريطانيا صاحبة سياسة (( فرق تسود)) لتمنع وحدة العرب وبالتالي قوتهم …بريطانيا مهندسة العدوان الثلاثي سنة 1956 علي مصر العروبة لتحطيم الامة العربية….هذه هي بريطانيا التي تدعم الخوان المفلسين وبالتالي كيف يكون اعضاء هذا الحزب..؟؟؟أكيد سيكونون عبيد وعملاء للسادة الانجليز و خونة للوطن …حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم…

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  • نعمان احمق نعمان جاهل بابسط مبادئ الاسلام فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقاتل اهله كما يدعى بل عمل بقوله تعالى ادعوا الى سبيل ربك بالموعظة الحسنة .
    ومن بدأ بالقتال هم كفار مكة ورسول الله ومن معه دافعوا عن انفسهم فانتصروا فى غزوة بدر ثم هزموا فى غزوة احد لانهم خالفوا امر رسول الله حيث انتصر جيش المسلمين بقيادة خالد بن الوليد وقتل وحشى سيدنا حمزة عم رسول الله وانتقمت هند ابنة ابوسفيان من سيدنا حمزة الذى قتل زوجها عتبة فى غزوة بدر واكلت من كبد سيدنا ومع ذلك عندما دخلوا الاسلام لم ينتقم منهم رسول الله ويقتلهم بل رحب رسول الله بسيف الله المسلول خالد بن الوليد واصبح قائد جيوش المسلمين ودخل العديد من المشركين فى الدين الاسلامى طواعية وفتح رسول الله مكة دون قتال وافرج عن الاسرى وعاش الجميع فى سلام مسلمين وغير مسلمين وليس كما تقول يقتل اهله من المشركين كما تقول ياغبى والا لقتل عمه ابوطالب ابوعلى زوج ابنته الذى رفض دخول الاسلام والاستحابة لدعوة رسول الله وهو على فراش الموت بنطق الشهادتين ونزل قوله تعالى انك لا تهدى من احببت ..
    والدليل الاخر على انك كذاب ستجد حديث فى البخارى توفى رسول الله ودرعه مرهونة عند يهودى …
    فرسول الله كان يدعوا للاسلام بالموعظة الحسنة ويدافع عن المسلمين من المعتدين ولكن لم يعتدى على احد ولو كان يفكر بمثلك عقليتك الغبية لما قبل قائد الجيش الذى هزمه فى احد مثلما انتم لاتقبلوا قائد الجيش الوطنى الذى طهر معظم اليلاد من الارهاب والفساد.
    هناك فرق بين رسول الله الرحمة المهداة للعالمين وبينكم اخوان الشياطين شر خلق الله فلا تتكلموا عن رسول الله فهو خجة عليكم

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  • يعد يوم فتح مكة نقطة فاصلة فى التاريخ الاسلامي فهو اليوم الذى أعلن فيه التوحيد وهدم الشرك وأزيلت الأصنام..واليوم الذى رفعت فيه راية العفو والتسامح ..فعندما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة التى لاقى من أهلها أشد العذاب هو وأصحابه، تجاوز عن أهلها، فكان هذا اليوم بمثابة دعوة عامة للعفو والتسامح.

    عن هذا الحدث العظيم، يقول الدكتور محمد عادل عبدالعزيز أستاذ التاريخ الاسلامي بجامعة الأزهر: فتح مكة كان في رمضان للسنة الثامنة من الهجرة، وسببها أن صلح الحديبية أباح لكل قبيلة عربية أن تدخل في عقد رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إن شاءت، أو تدخل في عقد قريش، فارتضت بنو بكر أن تدخل في عقد قريش، وارتضت خزاعة أن تدخل في عقد رسول الله – صلى الله عليه وسلم -. وفي تلك السنة (الثامنة) اعتدت بنو بكر على خزاعة، فقتلت منها نحو عشرين رجلاً، وأمدت قريش بني بكر بالمال والسلاح، فلما بلغ ذلك الرسول – صلى الله عليه وسلم – غضب غضباً شديداً، وتجهز لقتال قريش إلا أنه لم يرد أن يخبر الناس عن وجهته لئلا تستعد قريش فتستباح حرمة البلد الحرام، وتمتلئ أرجاؤه بأشلاء القتلى، ولكن حاطب بن أبي بلتعة البدري أرسل كتاباً سرياً إلى مكة يخبرهم فيه بتوجيه الرسول إليهم، فأطلع الله رسوله على أمر الكتاب، فأرسل إلى المرأة التي تحمله بعض أصحابه ليفتشوها، فعثروا على الكتاب، فدعا الرسول – صلى الله عليه وسلم – حاطباً، فقال له: ما حملك على هذا!؟ فقال: يا رسول الله، أما والله إني لمؤمن بالله ورسوله، ما غيرت ولا بدلت، ولكني كنت امرءاً ليس لي في القوم من أصل ولا عشيرة، وكان لي بين أظهرهم ولد وأهل، فصانعتهم عليهم، فقال عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنقه، فإن الرجل قد نافق، فقال له رسول الله – صلى الله عليه وسلم – “إنه شهد بدراً، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أصحاب بدر. فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم”.

    ثم سار الرسول – صلى الله عليه وسلم – من المدينة لعشر مضين من رمضان، وفي الطريق أفطر، وأفطر الناس معه لما لقوا من الجهد والمشقة في سفرهم، وكان عددهم حين خروجهم من المدينة عشرة آلاف، ثم انضم إليهم في الطريق عدد من قبائل العرب وفي مكان يطلق عليه “مر الظهران” عثر حرس رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أبي سفيان واثنين معه، فأسروهم وجاءوا بهم إلى النبي – صلى الله عليه وسلم – فأسلم أبو سفيان، وقال العباس – الذي لقيه الرسول في الطريق مسلماً مهاجراً إلى المدينة -: إن أبا سفيان رجل يحب الفخر، فاجعل له شيئا يفتخر به، فقال: “من دخل دار أبي سفيان فهو آمن”، ثم وصل الجيش مكة، فأعلن منادي الرسول: من دخل داره وأغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن، واستثنى من ذلك خمسة عشر رجلاً عظمت جريريتهم في حق الإسلام ورسوله، ثم دخل رسول الله – صلى الله عليه وسلم – مكة وهو راكب راحلته، منحن على الرحل، حتى لتكاد لحيته تمس قتب الراحلة شكرا لله على هذا الفتح الأكبر، ثم طاف الرسول بالبيت، وأزال ما حوله من أصنام بلغت ثلاثمائة وستين صنما، ثم دخل الكعبة وصلى ركعتين فيها، ثم وقف على بابها وقريش تنظر ما هو فاعل بها، فقال فيما قاله ساعتئذ: “يا معشر قريش ما تظنون أني فاعل بكم؟” قالوا: خيراً، أخ كريم وابن أخ كريم، فقال رسول الله – صلى الله عليه وسلم -: اليوم أقول لكم ما قال أخي يوسف من قبل قَالَ لاَ تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اليَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ”.. (اذهبوا فأنتم الطلقاء).

    ثم اجتمع الناس حول الصفا ليبايعوا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على الإسلام، فجلس إليهم الرسول على الصفا، وأخذ بيعتهم على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا، بايع الرجال أولاً، ثم النساء، ولم يصافح واحدة منهن، وكان فيمن بايعن هند زوجة أبي سفيان التي أهدر الرسول دمها فيمن أهدر يوم الفتح، فلما علمها عفا عنها ببيعتها.

    دروس وعبر

    وتحمل غزوة فتح مكة دروسا عدة، أهمها: أن العقيدة قوة عظمي لنصر المسلمين، فالثقة واليقين بالله عز وجل كانت أهم أسباب النصر، وبينت أحداث الغزوة ونتائجها أن الاسلام دين سلام وقوة، وأن النصر الحقيقي لا يؤدي أبدا إلي الكبر، ولنا في رسول الله صلي الله عليه وسلم الأسوة في ذلك.

    من جانبه يقول الدكتورمختار مرزوق عبدالرحيم عميد كلية أصول الدين بأسيوط سابقا، إن فتح مكة يعلمنا أشياء كثيرة منها: وجوب الاستعداد الصحيح من القيادات للأعمال العظيمة التى فيها نفع للوطن واستخدام كل السبل الشرعية المتاحة لذلك، فقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم علي استخدام كل السبل المتاحة لديه فى ذلك الوقت دون إراقة دماء إلا ما ندر.

    وفي هذا الفتح ايضا دروس عظيمة للقائد وولي الأمر وكذلك كل مسئول فى الدولة، أن يتحلى بالصبر والحكمة، فلا يتعجل بعقاب مخطئ قبل أن يسمع وجهة نظرالطرف الآخر، كما حدث من النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذى أرسل خطابا لأهل مكة يعلمهم بمسير النبي صلى الله عليه وسلم اليهم ، فعفا عنه حينما سمع وجهة نظره، وحبذا لو جعلنا هذا أمام أعيننا فى كل حياتنا ، وقديما قال أهل العلم “لأن تخطئ فى العفو أحب الى الله تعالى من أن تخطئ فى العقوبة “.

    ونتعلم من هذا الفتح العظيم أيضا أن يلتزم كل واحد منا بالتواضع مهما كان عظيما فى منصبه أو عظيم الثراء، ففى فتح مكة وجد النبي صلى الله عليه وسلم امرأه خائفة ترتجف منه فقال لها “هوني على نفسك يا امرأة فإنما أنا ابن امرأة من مكة كانت تأكل القديد، رغم أنه صلوات الله عليه من أفضل خلق الله على الإطلاق ولنتذكر جميعا قول النبي صلى الله عليه وسلم “من تواضع لله رفعه”.

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  • نعمان اخر جنان يكفر الشعب اللييى ويعتبره من كفار قريش بينما يعتبر نفسه خليفة رسول الله الذى سيحطم الاصنام ويعيد ليبيا الى الاسلان ياسلام على مفعول حبوب الهلوثة للتى يتعاطاها هذا المهبول !!!

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  • يبدوا ان التجارة بثورة فبراير لم يعد مجديا فكل الاطرف المتصارعة والفاسدة منها تنتسب الى نكبة فبراير المجيدة جعلت ليبيا على الحديدة .
    لهذا اتجه نعمان الى التجارة بالدين على طريقة داعش وليتودج للخوان ويرضى عنه الغريانى من ثانى .
    ولكن مت سوء حظه ان طلع غبى جدا وجاهل بابسط مبادئ الاسلام الذى يدعوا الى العفو والتسامح اما مايقوله هذا المعتوه فهو من صفات المنافقين اذا تحدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر .
    اما المسلم الحق فيعمل بقوله تعالى :-
    ادفع بالتى هى احسن فاذا الذى بينك وبينه عداوة كانه ولى حميم .
    وقوله تعالى :-
    يأيها الذين أمتوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم وهذه الاية لا تتعارض مع الحديث الشريف من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لن يستطع فبلسانه …. فشرط تغيير المنكر الاستطاعة والا دخل فى حديث اخر ولا تلقوا بأنفسكم للتهلكة .. فتغيير المنكر يكون لمن ترعاهم فلا يسمح الاخوانى مثلا بذهاب نسائه لخيام النكاح لانها من الكبائر وليست جهاد !!

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  • ماعلاقة هذا الأفاق بأعظم مخلوق صلى الله عليه وسلم ؟..ايها الابله الدعي شأنك شأن اخوك السارق ذوغة ؟..تأكلون الحرام وتتكلمون عن الايمان ؟!!!!

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