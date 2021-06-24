منظمة الأسكوا: السلام في ليبيا سيحقق 160 مليار لدول المنطقة

أظهرت دراسة أجرتها منظمة تابعة للأمم المتحدة أن السلام في ليبيا، إذا تم الحفاظ عليه، سيحقق مكاسب اقتصادية ضخمة، ليس فقط لليبيا ولكن أيضًا للدول المجاورة لها، والتي من المتوقع أن تجني ما يصل إلى 162 مليار دولار بحلول عام 2025. وهذه إحدى النتائج الرئيسية من دراسة جديدة أصدرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بعنوان: “فوائد السلام في ليبيا: الدول المجاورة وما بعدها”.

وتسلط الدراسة الضوء على التطور الإيجابي الذي تشهده البلاد والذي سيتجسد في نمو اقتصادي وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل في ليبيا والدول المجاورة لها ، لا سيما مصر وتونس والجزائر والسودان. وتقول إن تحقيق السلام في ليبيا سيؤدي في الواقع إلى إطلاق جهود إعادة الإعمار في البلاد، مما سيسهم في إنعاش اقتصادات البلدان المجاورة نظرًا لعلاقاتها الاقتصادية القوية مع الاقتصاد الليبي.

وأكد رئيس فريق المؤلفين طارق علمي، أن الإسكوا “تسلط الضوء على الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية للصراع الليبي منذ اندلاعه ، ليس فقط من خلال التقييم الكمي للدمار الذي تسبب فيه، ولكن أيضًا من خلال حساب فوائد السلام على ليبيا ودول الجوار” وأضاف: “نأمل أن يؤدي ذلك إلى تعزيز الحوار بين الأطراف الليبية والفاعلين الإقليميين والدوليين”.

كما تظهر الدراسة أنه بحلول عام 2025 ، قد تصل المكاسب الاقتصادية في مصر إلى 100 مليار دولار و22 مليار دولار في السودان و 10 مليار دولار في تونس و و 30 مليار دولار في الجزائر.

بالإضافة إلى ذلك ، سيكون للسلام في ليبيا آثار غير مباشرة إيجابية على المستوى الدولي ، وخاصة بالنسبة للشركاء التجاريين الرئيسيين للبلاد. وبحلول عام 2025 من المرجح أن تصل المكاسب إلى 13 مليار دولار لإيطاليا و 7.5 مليار دولار لألمانيا و 6 مليارات دولار لفرنسا و 5.5 مليار دولار لتركيا.

وأوضح العلمي أن “الدراسة تحلل الأثر الكمي للسلام من خلال مجموعة من المؤشرات الرئيسية، بما في ذلك التأثير المتوقع لإعادة الإعمار على النمو والأثر المترتب على ذلك على الاستثمارات واستئناف الصادرات إلى ليبيا وخلق فرص العمل في البلدان المجاورة”. وبحلول عام 2025 ، من المتوقع أن تنخفض البطالة بنسبة 14٪ في السودان ، و 9٪ في مصر ، و 6٪ في تونس ، و 2٪ في الجزائر”.

الدراسة هي نتاج المرحلة الثانية من مشروع الإسكوا لتقييم أثر السلام وإعادة الإعمار في ليبيا والتي نُفِّذت في سياق الحوار الاجتماعي والاقتصادي الليبي الذي أطلقته الإسكوا لإثارة النقاش حول الأطر الاجتماعية والاقتصادية البديلة للتنمية المستدامة في ليبيا. . وكانت الإسكوا قد أصدرت في وقت سابق دراسة حول “التكلفة الاقتصادية للنزاع في ليبيا” حذرت من زيادة حادة في تكلفة الصراع في ليبيا في ظل عدم وجود اتفاق سلام.

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