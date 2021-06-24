«الأرصاد»: استمرار موجة الحر غربا وجنوبا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار تأثر مناطق غرب وجنوب البلاد، اليوم الخميس، بموجة الحر التي تتقل شدتها على المناطق الساحلية بداية من غد الجمعة.

رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة :

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، تتكاثر اليوم على المنطقة من شرق الخمس إلى مصراتة- مناطق الجبل وجنوبه، قد يتخللها خلايا رعدية واحتمال سقوط مطر خفيف.

– الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول فترة المساء على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع رطوبة عالية.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم بين 40 و46 درجة مئوية على أغلب المناطق، وتسجل تراجعا طفيفا من يوم الغد على أغلب المناطق الساحلية.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات- مراده:

– الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 30 و36 درجة مئوية، وتكون بين 39 و41 درجة على الدواخل.

الجفرة- سبها- غـات- غدامس- الحمادة:

– الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، تتكاثر هذا اليوم على مناطق غرب أدري قد يتخللها خلايا رعدية.

– الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 و45 درجة مئوية.

الكفرة- السرير- تازربو:

– الطقس: السماء صافية.

– الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 40 – 42 درجة مئوية.

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