دي مايو: ليبيا مصدر قلق لإيطاليا من ناحية المهاجرين والإرهاب

اعتبر وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، أن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لبلاده، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا.

وأوضح دي مايو، في تصريحات صحفية، حول مؤتمر برلين 2، “اتفقنا على البدء بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”، وفقا لما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأضاف وزير الخارجية الإيطالي، “تم التوافق بشأن كل ما يخص هذا البلد، أي النقاط التي كانت تنطوي عليها أجندة اللقاء”.

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