طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الخميس 24 يونيو 2021

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الخميس 24 يونيو 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فمازالت مناطق غرب وجنوب ليبيا تتأثر بموجة الحر وتقل شدتها على المناطق الساحلية من يوم الغد.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة جبل نفوسة :-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية ، تتكاثر اليوم على (المنطقة من شرق الخمس إلى مصراتة – مناطق الجبل وجنوبه) قد يتخللها خلايا رعدية واحتمال مطر خفيف.

•الرياح: جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول فترة المساء على الساحل إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة مع رطوبة عالية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح هذا اليوم ما بين (40- 46) مْ على اغلب المناطق ، وتسجل تراجع طفيف من يوم الغد على اغلب المناطق الساحلية.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء صافية مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض المناطق.

•الرياح: شمالية غربية إلى شمالية معتدلة السرعة تنشط على الساحل بينما تكون شمالية شرقية على الدواخل.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30- 36) مْ ، وتكون ما بين (39-41) مْ على الدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العالية، تتكاثر هذا اليوم على مناطق غرب ادري قد يتخللها خلايا رعدية.

•الرياح: جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (40- 45) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية.

• الرياح: شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

• درجات الحرارة القصوى: ما بين (40 – 42) مْ.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (20:18).

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).

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