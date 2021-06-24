ليبيا – دعا الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى انسحاب كافة القوات الأجنبية من ليبيا، مشيرًا إلى أنها الطريقة الوحيدة لضمان استمرار وقف إطلاق النار.

بوريل قال لدى وصوله إلى مقر انعقاد “مؤتمر برلين 2” حول ليبيا وفقًا لوكالة “روسيا اليوم”: إن أهمية الاستحقاقات التي تواجه الليبيين حاليًا هي الانتخابات نهاية العام وضمان استمرار وقف إطلاق النار.

وأشار إلى أن “الانتخابات ستؤمن الشرعية للحكومة والسلطات في هذا البلد، وأن خروج القوات الأجنبية سيؤمن التهدئة”، مؤكدًا أن الاتحاد الأوروبي مستعد للمساعدة لمرحلة أبعد من ذلك.

كما لفت إلى أن الأوروبيين يسعون للمساعدة على بناء دولة ليبية فعالة، الأمر الذي سيساهم في مواجهة أوروبا لمشكلة الهجرة، وأن هذا أمر هام بالنسبة لهم كأوروبيين، بحسب قوله.