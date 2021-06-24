التكبالي: اجتماع برلين 2 مخيب للآمال والجميع ما زالوا يتحدثون بنبرة التوصية

ليبيا – رأى عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب علي التكبالي أن اجتماع برلين 2 جاء مخيبًا للآمال.

التكبالي أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية” أنه “ما دام الجميع ما زالوا يتحدثون بنبرة التوصية فلن يحدث شيء”، بحسب قوله.

وأضاف أن الإصرار على إجراء الانتخابات في موعدها، هو تكرار لحديث “ولد ميتا”، مشيرًا إلى أن ليبيا تحتاج المزيد حتى يمكن أن تصل إلى هذه النقطة.

وأردف: إن الشعب الليبي ما زال يعاني ولم يقدم له هذا المؤتمر شيئًا ملموسًا يمكن البناء عليه وصولًا للاستقرار، مع معاناته من نقص الحاجات الإساسية وانقطاع الكهرباء وانتشار الهويات المزورة والرشوة والفساد.

واختتم بالقول: إن سياسة الدعوة والمطالبة والحل التدريجي، لا تتوافق مع الوضع في ليبيا الذي يحتاج إلى حل جذري وعاجل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية