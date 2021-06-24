تقرير كونغولي: هذه هي الممارسات اللا إنسانية بمراكز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا

ليبيا- تطرق تقرير ميداني أعده موقع “أفريكا نيوز” الإخباري الكونغولي لواقع حال المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز الاحتجاز في العاصمة طرابلس.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد، نقل عن منظمة “أطباء بلا حدود” الدولية شعورها بالحاجة الاضطرارية لتعليق أنشطتها مؤقتًا في بعض هذه المراكز، لا سيما بعد أن شهدت الأخيرة منذ فبراير الماضي تزايدًا في حوادث سوء المعاملة والإيذاء الجسدي، والعنف ضد الأشخاص المحتجزين.

ووفقًا للتقرير تلقت فرق المنظمة بشكل مباشر على مدى أسبوع واحد فقط تقارير عن 3 حوادث عنف على الأقل أدت لأضرار جسدية ونفسية جسيمة، فضلًا عن تسجيل مشاهداتها خلال زيارة قامت بها لأحد المراكز في الـ17 من يونيو الجاري، الذي يعاني من الاكتظاظ الشديد.

وأضاف التقرير: إن ألفي شخص محتجزين بزنازين ضيقة يتعرضون لأعمال عنف نفذها الحراس، بما في ذلك الضرب العشوائي للأشخاص الذين حاولوا ترك زنازينهم لاستشارة أطباء المنظمة، فضلًا عن القيام بعلاج 19 منهم تعرضوا لإصابات ناجمة عن الضرب، بما في ذلك كسور وجروح وسحجات وصدمات حادة.

وتابع التقرير: إن الليلة التي سبقت الزيارة شهدت أعمال عنف نجمت عنها هذه الإصابات، فيما تم ترك طفل غير مصحوب بذويه غير قادر على المشي بعد إصابته بجروح خطيرة في الكاحل، فضلًا تعرض مهاجرين غير شرعيين آخرين لإساءات جسدية ولفظية من قبل الحراس.

وأضاف التقرير: إن الـ13 من يونيو الجاري شهد إطلاق النار من أسلحة أوتوماتيكية المحتجزين بمركز احتجاز أبو سليم، ما تسبب في وقوع العديد من الضحايا، فيما تم بعد ذلك منع فرق المنظمة لمدة 7 أيام من الوصول إلى المركز، ما أثار مخاوف بشأن تداعيات نقص علاج من يعانون من إصابات وأمراض خطيرة.

ونقل التقرير عن رئيسة بعثة منظمة أطباء بلا حدود في ليبيا “بياتريس لاو”: “تعليق أنشطتنا ليس قرارًا سهلًا؛ لأنه يعني أننا لن نكون موجودين في مراكز الاحتجاز، حيث نعرف أن الناس يعانون بشكل يومي، ومع ذلك فقد وصل النمط المستمر لحوادث العنف والأذى الجسيم للاجئين والمهاجرين”.

وأضافت “لاو” قائلة: “المخاطر على سلامة موظفينا وصلت إلى مستوى لم نعد قادرين على قبوله وإلى أن يتوقف العنف وتتحسن الظروف في هذه المراكز لم تعد منظمة” أطباء بلا حدود” قادرة على تقديم الرعاية الإنسانية والطبية في هذه المرافق”.

وبحسب التقرير، فإن زيادة أعداد المهاجرين غير الشرعيين الذين تمكنت قوات خفر السواحل الليبية من إعادتهم إلى البلاد في العام 2021 تسببت في اكتظاظ شديد وتدهور الأوضاع؛ إذ تفتقر معظم مراكز الاحتجاز إلى التهوية والضوء الطبيعي وبعضها مكتظ للغاية.

وأضاف التقرير: إن الاكتظاظ الشديد وصل إلى حد تشارك 4 أشخاص مترًا مربعًا واحدًا من المساحة، ما يجبرهم على أخذ نوبات للاستلقاء والنوم، فضلًا عن افتقارهم إلى الوصول المستمر إلى المياه النظيفة ومرافق النظافة، فضلًا عن عدم تلقيهم ما يكفي من الطعام لتناوله.

وتابع التقرير: إنهم يحصلون على وجبة واحدة أو وجبتين صغيرتين فقط في اليوم، وفي العادة على شكل قطعة خبز صغيرة مع الجبن أو طبق من المكرونة لمشاركته مع الآخرين، ما قاد لعدم قدرة النساء على توفير الحليب لأطفالهن؛ إذ حاولت واحدة منهن إعطاء حصتها لرضيعها البالغ من العمر 5 أعوام للحفاظ على حياته.

وأضاف التقرير: إن هذه الظروف غير الإنسانية تؤدي إلى توترات في كثير من الأحيان إلى اندلاع أعمال عنف بين الحراس والمحتجزين، ما حمل المنظمة على المطالبة بإنهاء العنف وتحسين ظروف المهاجرين غير الشرعيين المحاصرين داخل مركز احتجاز أبو سليم.

وشددت المنظمة على وجوب وضع حد لممارسة الاحتجاز التعسفي طويلة الأمد في ليبيا، والإجلاء الفوري للمهاجرين غير الشرعيين المعرضين لمخاطر تهدد حياتهم، بما فيهم الموجودون في مراكز الاحتجاز، ناقلًا عن مديرة العمليات في منظمة أطباء بلا حدود “إيلين فان دير فيلدين” وجهة نظرها بالخصوص.

وقالت “فيلدين”: “لقد رأى زملاؤنا وسمعوا عن الرجال والنساء والأطفال المستضعفين المحتجزين بالفعل في ظروف بائسة ويتعرضون لمزيد من الانتهاكات والمخاطر التي تهدد حياتهم، لا ينبغي إجبار أي أشخاص آخرين اعترضهم خفر السواحل الليبيون الممول من الاتحاد الأوروبي على العودة إلى ليبيا”.

وأضافت قائلة: “لا بد من عدم وضعهم بمراكز الاحتجاز، ويجب إنهاء العنف في مراكز الاحتجاز وإطلاق سراح جميع المحاصرين في هذه الظروف اللاإنسانية”.

ترجمة المرصد – خاص

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية