النمر: الدولة ليست ذاهبة إلى الفيدرالية أو التقسيم إنما إلى “مركزية بغيضة”

أخبارليبيا24

قال عضو لجنة الحوار الليبي بالقاسم محمد النمر إن الدولة ليست ذاهبة للفدرالية أو التقسيم كما يعتقد البعض وإنما لمركزية بغيضة تنسج خيوطها الآن.

وأضاف النمر في منشور عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك” أن معرة الفيدراليون القادمة ستكون من داخل هيئة صياغة مشروع الدستور واللجنة الفنية التي سيشكلها البرلمان القادم.

وتابع عضو اللجنة أن خيارات الفيدراليين المطروحة والمنتظرة محدودة وسبق وأن تكلمنا عنها وإنجاز استحقاقهم التاريخي مرتبط بمدى جدية توحد معظم أهل برقه حوله.

وأكد النمر أن المجتمع الدولي لن يعترف بجدية حراك المطالبين بعودة دولة برقة وقوته مالم تكن هناك خطوات عملية وواقعية على الأرض.

وأوضح عضو اللجنة :”أهم تلك الخطوات وأولوياتها القصوى التقدم المباشر للأمم المتحدة بطلب لحق تقرير المصير بعد توحيد الأجسام الحالية الموجودة على ساحة المطالبين بدولة برقة.