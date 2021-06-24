موسى: تركيا تعرضت لهزيمة قاسية في مؤتمر برلين 2

ليبيا – أكد الإعلامي المصري أحمد موسى أن تركيا تعرضت لهزيمة قاسية في مؤتمر برلين 2 حول ليبيا؛ لأن الاتراك ظهروا وكأنهم منبوذين في المؤتمر.

موسى قال خلال برنامج “على مسؤوليتي” الذي يذاع عبر قناة صدى البلد المصرية الذي وتابعته صحيفة المرصد: “كافة الدول التي حضرت المؤتمر طالبت برحيل القوات الأجنبية من ليبيا، والقوات الأجنبية هناك هم الأتراك والمرتزقة التابعيون لهم، والمؤتمر بشكل واضح هزيمة قاسية لتركيا والمرتزقة”.

وأضاف موسى قائلًا: “كافة الكلمات أجمعت على خروج المرتزقة من ليبيا، سواء في المؤتمرات الصحفية أو الجلسات المغلقة ورئيس الحكومة الليبية ووزيرة الخارجية نجلاء المنقوش، الجميع يتحدث في ليبيا بلغة واحدة أيدها العالم. رئيس الوزراء الليبي طالب بخروج القوات الأجنبية من ليبيا”.

وتابع موسى بالقول: “العالم يتحدث مع ليبيا، المؤتمر الأول كانوا يتحدثون عن ليبيا ولم تكن تشارك في اللقاءات، أما الآن فالصوت الليبي موجود”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية