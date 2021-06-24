المنقوش: الوقت الآن وقت أفعال لأن الشعب الليبي مل من الكلام

ليبيا – أعربت وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن سعادتها بحضور ليبيا بشكل موحد إلى مؤتمر برلين 2 عبر تمثيلها بحكومة الوحدة الوطنية.

المنقوش قدمت خلال مؤتمر صحفي جمعها بوزير خارجية ألمانيا هايكو ماس في برلين تابعت مجرياته صحيفة المرصد شكرها وتقديرها للحكومة الألمانية وأمين عام الأمم المتحدة أنطوينو غويتيريش، على جهودهم في تنظيم برلين مع تثمين موقف كافة الدول المشاركة فيه وسعيها لإنجاحه.

وأضافت المنقوش أن حضور حكومة الوحدة الوطنية في مؤتمر برلين 2 هو نتيجة لبرلين 1، مطالبة بالاستمرار في دعم ليبيا من خلال تبني مبادرة استقرارها، باعتبارها رؤية ليبية خالصة انبثقت من الواقع الذي يعيشه الشعب الليبي، مستعرضة في ذات الوقت ملامح هذه المبادرة.

وشددت المنقوش على أن الوقت الآن وقت أفعال؛ لأن الشعب الليبي مل من الكلام. فيما تأتي ليبيا اليوم برؤية حول الطريقة المثالية لإرساء دعائم الاستقرار وفتح الطريق نحو انتخابات حرة ونزيهة وآمنة في الـ24 من ديسمبر المقبل، داعية المجتمع الدولي بالعمل المشترك لتعزيز هذه الدعائم.

وأضافت المنقوش: إن هذا العمل المشترك يجب أن يتم لا سيما بعد الفشل على المستوى الوطني والدولي ما بعد العام 2011، مبينة أن الجهود المشتركة تمثل أمرًا حيويًا لتمهيد الطريق نحو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وإرساء دعائم مبدأ السيادة الوطنية.

واختتمت المنقوش تصريحاتها بالتشديد على وجود 2 من المتطلبات العاجلة، أولهما تنفيذ مخرجات مؤتمري برلين 1 وبرلين 2، وتنفيذ المسار الذي يمسك بزمامه الليبيين أنفسهم وهو الذي يضمن استقرار ليبيا؛ لأن يمثل ديدن المبادرة على حد تأكيدها.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية