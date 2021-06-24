الجدال: الأتراك سيسعون إلى انتخاب موالين لهم ما لم يتم إخراج المرتزقة قبل الانتخابات

ليبيا – أكد المحلل السياسي مختار الجدال أن مخرجات مؤتمر برلين لن تلقى استجابة من أحد، لأن من يسيطر على الأرض غير الجالس في برلين.

الجدّال اعتبر في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، لا يمثل، ولا يسيطر على المليشيات المسيطرة على الأرض والتي تملك السلاح.

وأردف: “الإشكاليات الرئيسة في ليبيا هي انتشار السلاح ووجود المليشيات والمرتزقة والقوات الأجنبية، وما لم يكن هناك حل، لذلك فلا جدوى حقيقية لهذا المؤتمر”، منوهًا إلى أن مخرجات برلين جاءت متوافقة مع إرادة الليبيين من الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة، وإن كانت غير إلزامية.

وأشار إلى أن الليبيين يعودون إلى المربع الأول في كل مرة، وما لم يتم إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية قبل الانتخابات، فإن الأتراك سيسعون إلى انتخاب موالين لهم من خلال التزوير والضغط المسلح، مما سيعني العودة لمربع الاقتتال.

ونوه إلى أن المؤتمر لم يوضح آليات الوصول إلى النقاط الرئيسة التي تم الاتفاق عليها، منها الوصول إلى الانتخابات وإخراج المرتزقة، وأن الحل الذي كان على المؤتمر فعله وضع جدول واضح لإخراج المرتزقة وحل المليشيات قبل الذهاب إلى الانتخابات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية