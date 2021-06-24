“ملف المرتزقة” والانتخابات في ليبيا على طاولة الدبيبة وبلينكن

أعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، عن شكره للولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في ليبيا، مؤكدا على الضرورة الملحّة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي

واجتمع الدبيبة، مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لبحث آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأضاف رئيس الحكومة، أن توحيد المجتمع الدولي وضمان سماع صوت الشعب الليبي أمر حيوي خلال هذه المرحلة المهمة في تاريخ ليبيا، وأن أمام الحكومة الكثير من التحديات ولكن هناك فرصة عظيمة لتحقيق الديمقراطية وعودة الأمانة للشعب الليبي لاختيار من يمثله عن طريق انتخابات حرة ونزيهة.

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