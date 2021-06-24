شلوف: تركيا هي العائق الحقيقي لاستقرار ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

24 June, 2021

شدد رئيس مؤسسة سلفيوم للدراسات والأبحاث جمال شلوف، على ضرورة وجود آليات واضحة ومحددة وصارمة لتنفيذ مخرجات مؤتمر برلين 2.

وقال شلوف، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “إن مخرجات برلين الثانية لم تخرج عن منهج مخرجات برلين الأولى، حيث تم إعادة التأكيد على مخرجات سابقة وإعادة صياغتها لتتماشي مع التغير السياسي في ليبيا، لكن ما لم تكن هناك آليات واضحة ومحددة وصارمة فأن نفس الدول التي خالفت تعهدها في برلين الأولى وأربكت ولازالت تربك الوضع السياسي والأمني في ليبيا ستظل تمارس نفس الدور المعرقل، وعلى رأسها تركيا التي أثبتت أنها العائق الحقيقي والشاذ عن إرادة استقرار ليبيا الدولية والتي وحدها تحفظت على المخرجات”.