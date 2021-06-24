نقيب المعلمين: علاوة المدرسين ستحسب مباشرة قبل عيد الأضحى المبارك

ليبيا – أكد مصدر مطلع بأن مجلس النواب سيعتمد الميزانية العامة خلال الجلسة التي سيعقدها يوم الإثنين المقبل.

نقيب المعلمين عبد النبي صالح النف وخلال كلمة له في الملتقى الرابع لنقابات المعلمين في البلديات الذي بدء أعماله أمس الأربعاء بودان ببلدية الجفرة، أوضح وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال” بأن مصادر خاصة من داخل مجلس النوب أكدت له بأنه سيتم اعتماد الميزانية خلال جلسة مجلس النواب يوم الإثنين من الأسبوع القادم، وبأن علاوة المدرسين ستحسب مباشرة قبل عيد الأضحى المبارك ويتم تضمينها لمرتباتهم.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية