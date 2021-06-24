النعاس: قلقون من الدفع والإصرار الأميركي المتزايد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات

ليبيا – أبدت الأمينة العامة لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس قلقها من الدفع والإصرار الأميركي المتزايد على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، مقابل التغاضي في الوقت ذاته عن أي استحقاقات تعد ضرورية لضمان نزاهتها وشفافيتها؛ لأن هناك عوامل لا تخلق أريحية بأن الانتخابات المرتقبة قد تمهد لبيئة مستقرة، أو أن الجميع سيقبل بنتائجها.

النعاس وفي تصريحات خاصة لصحفية “الشرق الأوسط” اليوم الخميس، ثمنت مستوى الاهتمام الذي تبديه الإدارة الأميركية الراهنة بالملف الليبي.

وأوضحت النعاس أن تكرار تصريحات السفير والمبعوث الأميركي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، حول الشأن الليبي باتت تسهم في تأزيم الوضع أكثر من أن تسهم في الحل، لأن ما يصل للجميع هو أن أميركا تبحث عبر الانتخابات عن أي حل، حتى لو كان صوريًا لطي صفحة الملف الليبي.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية