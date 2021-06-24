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خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي.. الدبيبة يؤكد على أهمية إخراج جميع المرتزقة الأجانب من ليبيا

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اليوم الخميس بوزير خارجية الولايات المتحدة أنتوني بلينكين.

الدبيبة أكد خلال اللقاء الذي عقد على هامش مؤتمر برلين الثاني أن جهود حكومة الوحدة الوطنية واسعة النطاق لإعداد ليبيا للانتخابات الوطنية في ديسمبر المقبل، وإعادة توحيد المؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية، ودعم الحوكمة اللامركزية، وتحقيق التوزيع العادل للموارد والمراحل الأولى لعملية المصالحة طويلة المدى.

وشدد رئيس الحكومة على الأهمية الملحة لإخراج جميع المرتزقة الأجانب غير الشرعيين والمجموعات المسلحة من ليبيا لتحقيق الأمن ،في إطار خطة شاملة، مرحبًا بالمشاركة البناءة من الولايات المتحدة.

وذكر أنه من خلال التعاون مع الولايات المتحدة وبشكل فوري فيما يتعلق بمغادرة المرتزقة الأجانب، يمكن لليبيا أن تبدأ مرحلة جديدة لتصبح قصة نجاح ديمقراطية مستقرة وآمنة.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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