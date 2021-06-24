وصول سفن محملة بالقمح والغاز إلى ميناء طرابلس

وصلت إلى ميناء طرابلس سفن محملة بقمح وغاز وحاويات سلع بها بضائع متنوعة.

ودخلت إلى منطقة الرسو ناقلة الغاز ” غاز اكسبلورر ” التابعة للوكيل الملاحي شركة العالمية وعلى متنها 3500 طن من غاز الطهي مستوردة لصالح شركة البريقة.

ورست على الأرصفة التجارية باخرة الحاويات ” كونت شيب” التابعة للوكيل الملاحي شركة الأمواج تمهيدا لتفريغ حمولتها 386 حاوية بها بضائع متنوعة مستوردة لصالح القطاع الخاص.

ومازالت باخرة الحبوب” فارينال ” التابعة للوكيل الملاحي شركة الربان العالمية في منطقة المخطاف لتهيئتها للدخول لمنطقة الرسو والبدء في تفريغ حمولتها المقدرة بــ 18 ألف طن من القمح.

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