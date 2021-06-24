كوبيش يرحب بنتائج مؤتمر برلين 2 حول ليبيا

رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش

يرحب بنتائج المؤتمر الدولي الثاني حول ليبيا في برلين

يشيد بالجهود الجماعية لجميع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والرامية إلى مساعدة ليبيا

يرحب بمشاركة ليبيا كعضو في مؤتمر برلين ممثلة برئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

مؤتمر برلين 2 فرصة مهمة لتجديد التزام المجتمع الدولي باستقلال ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها

يجدد دعوة الأمم المتحدة إلى وضع حد لجميع التدخلات الخارجية بما في ذلك الانسحاب الكامل لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

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