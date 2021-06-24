طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) -نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا لهذا اليوم وفقا لإدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة والريح برانى الى شلوق بشكل عام بينما يكون شرش نهار اليوم على ساحل زواره سـرعته مــا بين (05– 15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر والبحر هادئ إلى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ والرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

السماء صافية الى ظهور بعض السحب المنخفضة و الريح شرش الى بحري على كامل الساحل ويكون باش هذا اليوم على ساحل شحات سرعته ما بين (05–15) عقدة وارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–0.75) متر والبحر هادئ الى خفيف الموج ودرجة حرارة سطح البحر ( 23-24 ) مْ والرؤيـة متوسطة الى ضعيفة بسبب تكون الضباب.(وال – طرابلس)

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