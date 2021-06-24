طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) -توقعت ادارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية استمرا تأثير موجة الحر على اغلب مناطق غرب وجنوب ليبيا حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها هذا اليوم ما بين (40 – 46) مْ، وان يتأثر الساحل بعد الظهر برياح شمالية شرقية تساهم في تلطيف درجة الحرارة.

وأوضحت الادارة في شرتها عن الوضع الجوي السائد والمتوقع لهذا اليوم ان درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على مناطق الشرق تتراوح ما بين (30 – 36) مْ على الساحل وما بين (40-42) مْ على الدواخل والجنوب الشرقي ان السحب تتكاثر هذا اليوم على (المنطقة من شرق الخمس الى مصراتة –مناطق الجبل وجنوبه – منطقة غرب أدري) قد يتخللها خلايا رعدية مع احتمال مطر خفيفو ظهور ضباب خفيف هذه الليلة وصباح الغد على بعض مناطق الشمال الشرقي

كما توقعت ادارة التنبؤات ان تقل شدة موجة الحر على المناطق القريبة من الساحل بداية من يوم الغد الجمعة حيث تسجل الحرارة قرابة منتصف الثلاثينات مع رطوبة عالية نسبيا، بينما تبقى الحرارة مرتفعة على باقي المناطق.(وال – طرابلس)

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