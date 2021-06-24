بدء فعاليات الدورة التدريبية لمأموري الضبط القضائي بالأجهزة الضبطية بوادي البوانيس

سبها 24 يونيو 2021 (وال)-انطلقت بقاعة الاجتماعات بديوان المجلس البلدي البوانيس صباح اليوم الخميس ، فعاليات الدورة التدريبية حول التحقيق الدوري التي تستهدف مأموري الضبط القضائي بمديرية أمن البوانيس والحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية بالبلدية.

وأفاد رئيس قسم البحث الجنائي وادي البوانيس ” على بشير موسي ” مراسلة وكالة الأنباء الليبية، أن هذه الدورة تقام بشقين نظري وعملي تتناول صورة التحقيق واختصاصات المأمور القضائي وأخلاقيات رجل الأمن والوظيفة الأمنية ومعاينة مسرح الجريمة ورفع البصمات من مسرح الجريمة.

وتهدف الدورة التي تستمر لأسبوعين، إلى الرفع من المستوى الوظيفي والمهني لأفراد الأمن وتنشيط المعلومات لديهم. (وال – سبها)

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