«دي مايو»: ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، أنه تم التوافق بشأن كل ما يخص ليبيا، في مؤتمر برلين الثاني، مشيرا إلى أن كل النقاط التي كانت تنطوي عليها أجندة اللقاء تم الاتفاق عليها.

وقال دي مايو في تصريحات صحفية: “هناك نتائج مثمرة للمؤتمر الذي انعقد يوم أمس في العاصمة الألمانية، حيث اتفقنا على البدء بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وحول التوافقات والخلافات، أضاف “يبدو أنها حقيقة بعيدة المنال، لكن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا”.