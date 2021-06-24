الدبيبه: أكدت لوزير الخارجية الأمريكي ضرورة مغادرة جميع المرتزقة ليبيا

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه خلال لقائه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي.

وقال الدبيبه في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” أنه جرى خلال اللقاء اليوم الخميس مناقشة آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية.

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وأعرب الدبيبه عن شكره للولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في ليبيا مضيفا “أكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي”.