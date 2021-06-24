الشرق نيوز: مصر رفضت دعوة تركية لمفاوضات جديدة في أنقرة

أكدت مصادر مطلعة أن مصر رفضت دعوة تركية لعقد جولة مفاوضات جديدة في أنقرة، لحل القضايا الخلافية بين الطرفين.

وقالت المصادر لقناة “الشرق نيوز” الإماراتية، إن “القاهرة اشترطت على أنقرة سحب جميع مقاتليها أولاً من الأراضي الليبية”، مردفة أن “الإدارة المصرية تؤكد ضرورة وجود رغبة حقيقية لدى تركيا، لإنهاء المشكلات”.

تجدر الإشارة إلى أنه في مايو الماضي، أجرت القاهرة وأنقرة “مباحثات استكشافية”، استضافتها العاصمة المصرية على مستوى نواب وزيري الخارجية، تطرقت إلى القضايا الثنائية، والوضع في ليبيا وسوريا والعراق، ومنطقة شرق المتوسط.

وكشف وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في 10 يونيو، في مقابلة مع قناة “تي آر تي” التركية، عن تقارب جديد في العلاقات مع مصر، مشيراً إلى اجتماع على مستوى وزيري خارجية البلدين، واتفاق لإعادة السفراء بشكل متبادل سيحدث خلال الفترة المقبلة.

وتعرض مسار المصالحة بين مصر وتركيا، إلى انتكاسة خلال الأيام الماضية بعدما شهد خطوات متسارعة على مدار أشهر، إلّا أن الباب لا يزال مفتوحاً لاستئناف رحلة بناء الثقة بين الجانبين، عبر عقد مزيد من جولات المباحثات حول القضايا العالقة.

ويتصدر الملف الليبي، مشهد تعثّر المفاوضات بين القاهرة وأنقرة، حيث تتباعد وجهتا النظر بخصوص نقاط عدّة، إضافة إلى استئناف حملات التراشق الإعلامي بين الجانبين، بعدما هدأت حدتها نسبياً منذ مارس الماضي.

مصادر مقربة من الحكومة التركية، قالت لـ”الشرق”، إن أبرز نقاط الخلاف بين البلدين تتركز حول “مطالبة القاهرة، بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية بما فيها القوات التركية من ليبيا، إلّا أن أنقرة ترى أن وجودها ضرورة تقتضيها مرحلة التهدئة والانتخابات المقبلة، والمقررة في ديسمبر نهاية العام الحالي”.

وكانت وسائل إعلام ليبية قالت إن تركيا تواصلت مع السلطات في طرابلس لتمرير ورقة تركية في مؤتمر “برلين 2″، تطالب المجتمع الدولي باستثناء القوات التركية و”القوة الصديقة لها”، من مطلب انسحاب القوات الأجنبية.

ولكن وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قال خلال إلقاء البيان الختامي لـ”مؤتمر برلين 2″، الأربعاء، إنه يعتقد أن هناك تفاهماً بين تركيا وروسيا على سحب تدريجي للقوات من ليبيا للحفاظ على التوازن وإنه لن يحدث بين عشية وضحاها.

بدوره، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، في تصريحات صحفية قبيل مشاركته في مؤتمر “برلين 2″، إن “خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا أمر ضروري”، مؤكداً دعم طرابلس لـ”السيطرة على بلادهم واستعادة مواردهم”.

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