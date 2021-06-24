الولايات المتحدة: ملتزمون بدعم الشعب الليبي في سعيه للانتخابات

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تلتزم بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات المقررة في ديسمبر 2021.

وبين بلينكين في تغريدة له بموقع “تويتر” أنه أجرى اليوم الخميس لقاء وصفه بالـ “مثمر” مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبه “عقب مؤتمر برلين الثاني يوم أمس حول ليبيا” مضيفا “تلتزم الولايات المتحدة بدعم الشعب الليبي في سعيه نحو الانتخابات الوطنية في ديسمبر 2021”.

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من جانبه قال الدبيبه في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إنه جرى خلال اللقاء مناقشة آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأعرب الدبيبه عن شكره للولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في ليبيا مضيفا “أكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي”.