رغم حكم براءته منذ 3 سنوات.. الدبيبة يرفض الإفراج عن الساعدي القذافي ويشترط موافقة قيادات مصراتة

علمت صحيفة “الساعة 24” من مصادر موثوقة أن عبدالحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يرفض تنفيذ قرار الإفراج عن الساعدي نجل الزعيم الراحل معمر القذافي، والصادر قبل ثلاث سنوات .

وكشفت هذه المصادر المقربة من الحكومة، أن الدبيبة يشترط موافقة قيادات مصراتة لتنفيذ حكم البراءة الصادر عن المحكمة في 30 أبريل 2018.

ويأتي هذا التعنت من الدبيبة في تنفيذ الحكم القضائي في وقت ٍ أكد فيه النائب العام الصديق الصور أن الساعدي صدر بشأنه حكم بالبراءة، ووجه النائب العام في حينها رسالة إلى وزارة العدل والحكومة لتنفيذ الحكم بإخلاء سبيله، بحسب ما جاء في حوار الصور مع صحيفة “الشرق الأوسط”، والذي نُشر في 9 مايو الماضي.

بدورها تعهدت وزيرة العدل حليمة إبراهيم البوسيفي في مارس الماضي، بأنها بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية وذلك في غضون أقل من 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في السُجون.

وفي هذا الصدد، وجهت وزيرة العدل خطابا، في 19 أبريل الماضي، إلى جهاز الشرطة القضائية ومؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس، بتنفيذ قرارات الإفراج بحق الساعدي معمر القذافي.

ورغم مرور المدة التي وعدت بها وزيرة العدل، وتوجيهها خطابا رسميا للإفراج عن الساعدي القذافي إلا أن شيئا لم يحدث في هذا الشأن، ما دفع خالد الزائدي، محامي أسرة الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، إلى التقدم بمذكرة ‏إحاطة إلى حكومة الوحدة المؤقتة، بضرورة الإفراج عن الساعدي، ولكن مدير مكتب عبد الحميد الدبيبة رفض استلامها، ‏وهو ما اضطره إلى تحويلها عبر البريد لتستلمها الحكومة.

وفي هذا السياق، أكد الزائدي أن عدم الإفراج عن المهندس الساعدي القذافي حتى الآن يعد جريمة مكتملة الأركان وتعطيلا لتنفيذ أحكام القضاء، موضحا أن ‏السلطات الليبية الحالية، تستخدم الساعدي كـ”رهينة ‏سياسية”، لتوظيفها في وقت لاحق، ولا تريد الإفراج عنه لهذا ‏السبب.‏