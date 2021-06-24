تونس والاتحاد الأوروبي يؤكدان الرغبة في مساندة المسار السياسي في ليبيا

جددت تونس والاتحاد الأوروبي التأكيد على الإرادة القوية التي تحدوهما لمساندة مجهودات الحكومة اللّيبيّة لإنجاح المسار السيّاسي.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسييّن بالخارج، عثمان الجرندي، مع الممثل السامي للإتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوّضيّة الأوروبيّة بالإتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل على هامش اجتماع برلين 2 حول ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية التونسية أن اللّقاء مثل مناسبة جدد خلالها الطّرفان الإرادة القويّة التي تحدوهما لمساندة مجهودات الحكومة اللّيبيّة لإنجاح المسار السيّاسي وهو ما سينعكس حتما بصفة إيجابيّة على مستقبل ضفتي المتوسّط.