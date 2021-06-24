بلينكن يجدد التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا

جدد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، «التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا» وذلك خلال لقائه مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة في العاصمة الألمانية على هامش مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، اليوم الخميس، إن بلينكن والدبيبة ناقشا خلال اللقاء الذي عقد بفندق ماريوت في برلين «الحاجة إلى الاستعدادات في الوقت المناسب لانتخابات 24 ديسمبر 2021 الوطنية».

وأضافت الخارجية الأميركية أن الدبيبة وبلينكن شددا كذلك «على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا».

– الدبيبة يؤكد لوزير الخارجية الأميركي «الأهمية الملحة» لإخراج المرتزقة من ليبيا

واعتبر بلينكن أن مؤتمر برلين الثاني الذي جرى أمس الأربعاء في ألمانيا «أظهر مرة أخرى الدعم القوي جدا من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة من اجل مستقبل قوي وإيجابي لليبيا كدولة موحدة ومستقلة ومستقرة دون أي تدخل خارجي».

وأعرب وزير الخارجية بلينكن عن اعتقاده بأن المسار الذي تسلكه وتقوده ليبيا «يوفر فرصا وإمكانيات هائلة للمستقبل»، مشيرا إلى علمه بتطلع الشعب الليبي الشديد إلى الانتخابات في ديسمبر، وفق البيان الأميركي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا