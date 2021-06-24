خلال مؤتمر برلين 2.. الجرندي: مستعدون لتقديم كل الدعم لليبيا إقليميًا ودوليًا

ليبيا – التقى وزير الخارجبة التونسي عثمان الجرندي، بمناسبة مشاركته في الجتماع الوزاري برلين 2 حول ليبيا، مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.

الجانبان أعربا وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة عن حرصهما على دعم المسار السّياسي الليبي وتقديم كل المساعدة من أجل ضمان استقرار ليبيا.

وفي ذات السياق التقى الجرندي بسامح شكري وزير خارجية جمهورية مصر العربية؛ حيث تم التباحث حول الآليات والسبل المتوفرة لدعم المسار السياسي الليبي، ومساندة جهود الليبيين من أجل ضمان مزيد استقراره والمنطقة.

كما تحادث الجرندي مع نجلاء المنقوش وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومثل هذا اللقاء مناسبة لتنسيق المواقف والتشاور حول المواضيع والمحاور المطروحة في مؤتمر برلين2.

وجدد الجرندي مساندة تونس المطلقة قيادة وشعبًا لليبيين، من أجل إنجاح العملية السياسية؛ علاوة عن استعداد بلاده لتقديم كل الدعم إقليميًا ودوليًا لليبيا، قصد المساهمة في توفير كل أسباب الاستقرار فيه، بما من شأنه أن ينعكس إيجابيًا على كل المنطقة المتوسطية.

من جانبها، عبرت نجلاء المنقوش عن تثمينها للموقف التونسي المبدئي، ودعمها المتواصل لليبيا والذي تجسد في احتضان تونس للحوار السياسي الليبي -الليبي بين مختلف الفرقاء في شهر نوفمبر 2020.

كما والتقى الجرندي وزير أوروبا والشؤون الخارجية للجمهوريّة الفرنسيّة جان إيف لودريان، وتناول اللّقاء آخر المستجدّات المتعلقة بعدد من الملفات الإقليمية والدولية، ولا سيما سبل وإمكانات تقديم كافة أشكال الدعم للحكومة الانتقالية الليبية، من أجل إنجاح المسار السياسي في ليبيا وضرورة تجنيبه كل المخاطر الممكنة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية