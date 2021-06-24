البرلمان العربي يبحث دعم جهود إجراء الانتخابات الليبية في موعدها

بحث البرلمان العربي دعم الجهود الرامية لإجراء الانتخابات الليبية في موعدها وذاك خلال اجتماعات اللجان الدائمة في البرلمان العربي التي عقدت اجتماعاتها في دور انعقادها الأول للفصل التشريعي الثالث.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي عقب اجتماع اللجنة السياسية بأن الاجتماع تناول عدة بنود أبرزها مستجدات الأوضاع الليبية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا وكذلك دفع البرلمان العربي بالجهود الرامية إلى استكمال الاستحقاقات في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة الى متابعة مؤتمر برلين بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب.

وأشار عضو مجلس النواب عبد السلام نصية الذي شارك في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية الذي ناقش تقرير الحالة الاقتصادية للعالم العربي عن عام 2020.م إلى أن الاجتماع ناقش أيضا الصعوبات التي تواجهها الاقتصاديات العربية مؤكدا أن سوف يكون هناك توصيات تصدر عن اللجنة بهذا الخصوص وكذلك تأثير جائحة كورونا الاقتصادي على الدول العربية .

وشاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية التي ناقش جدول أعمالها اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية للعالم العربي العام الماضي وكذلك استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا .