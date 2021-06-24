دي مايو: اتفقنا في برلين 2 على البدء بسحب المرتزقة من ليبيا وإجراء الانتخابات ديسمبر القادم

ليبيا – قال وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو إنه في مؤتمر برلين الثاني الخاص بليبيا تم التوافق بشأن كل ما يخص هذا البلد، أي النقاط التي كانت تنطوي عليها أجندة اللقاء.

دي مايو لخص في تصريحات صحافية الليلة الماضية وفقًا لما نقلته وكالة “آكي” الإيطالية نتائج المؤتمر الذي انعقد يوم أمس في العاصمة الألمانية، قائلًا: “اتفقنا على البدء بسحب المرتزقة والقوات الأجنبية التي قاتلت في الماضي على الساحة، وفي الوقت نفسه، أكدنا أن في 24 كانون الأول/ديسمبر المقبل، ستكون هناك انتخابات لقيادة وبرلمان منتخب ديمقراطيا، والذي سيقوم بعد ذلك بتشكيل الحكومة الجديدة”.

وفي معرض حديثه عن التوافقات والخلافات أكد الوزير بالقول: يبدو أنها حقيقة بعيدة المنال، لكن ليبيا مصدر قلق بالنسبة لنا، ليس فقط من ناحية المهاجرين، بل على صعيد خطر الإرهاب أيضًا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية