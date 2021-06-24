الخارجية الأمريكية: “بلنكين والدبيبة” شددا على ضرورة الانسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن وزيرها أنطوني بلنكين التقى اليوم الخميس، برئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة في برلين، ونقلتها السفارة الأمريكية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية نيد برايس، إن وزير الخارجية أنطوني بلنكين التقى اليوم برئيس الوزراء الليبي المؤقت عبد الحميد الدبيبة في برلين.

ناقش الوزير بلنكين والدبيبة، الحاجة إلى الاستعدادات لانتخابات 24 ديسمبر 2021.

كما شدد وزير الخارجية ورئيس الوزراء المؤقت على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر من العام الماضي 2020 ، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وجدد الوزير بلنكين، التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا.