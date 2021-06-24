نائب وزير الخارجية الروسي: التغييرات الإيجابية في ليبيا ليست سهلة التحقيق

أقر نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي فيرشينين، بأن التغييرات الإيجابية في ليبيا «ليست سهلة التحقيق» وذلك لأنه «لم يتم تنفيذ جميع بنود خارطة الطريق ، المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن رقم (2570)، بشكل صحيح»، مشددا على أنه «يجب عدم السماح بتعطيل الجدول الزمني للانتخابات» الوطنية المقررة في ديسمبر المقبل.

ومع ذلك، اعتبر فيرشينين في كلمته أمام مؤتمر برلين الثاني ول ليبيا، أمس الأربعاء، أن ليبيا شهدت منذ مؤتمر برلين الأول في 19 يناير 2020 «تغيرات ملحوظة نحو الأفضل» حيث «تغلب الليبيون تدريجياً، بدعم دولي نشط، على إنعدام الثقة المتبادل الذي تراكم على مدى سنوات الاضطرابات، وتعلموا التفاوض والتوصل إلى حلول وسط». ووقعت أطراف النزاع المسلح «اتفاقية مهمة تضمن وقف الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد في أكتوبر من العام الماضي في جنيف»، كما «اعتمد منتدى الحوار السياسي الليبي في نوفمبر خارطة طريق للتسوية تقضي بإجراء انتخابات وطنية في 24 ديسمبر 2021».

وأكد فيرشينين تأييد بلاده لهذه الإجراءات التي أسفرت عن تشكيل سلطات موحدة للفترة الانتقالية خلال الفترة من فبراير ومارس الماضيين، وبدأ توحيد هياكل الدولة والمؤسسات المالية والاقتصادية، في إشارة إلى تشكيل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، التي قدر عاليا خطاب رئيسها عبدالحميد الدبيبة والأفكار التي قدمها في كلمته أمام مؤتمر برلين الثاني.

الوثيقة الأساس لعملية التفاوض بين الليبيين

ووصف الدبلوماسي الروسي الأزمة التي تمر بها ليبيا منذ العام 2011 بـ«المنهجية التي طال أمدها»، معتبرا أن الخطة التي أقرها مؤتمر برلين الأول والتي تبناها قادة 13 دولة ورؤساء أربع منظمات دولية وإقليمية بأنها «أصبحت الوثيقة الأساس لإطلاق عملية التفاوض بين الليبيين على المسارات السياسية والعسكرية والاقتصادية»، وذلك بعدما «كانت ليبيا تمر بإحدى أكثر المراحل دراماتيكية في تاريخها الحديث» حيث «كانت هناك حرب أهلية واسعة النطاق في البلاد، وكان اقتصادها في حالة تحطم».

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وأرجع فيرشينين سبب «تحول ليبيا إلى ملاذ للإرهابيين والمتطرفين ومصدرًا خطيرًا لعدم الاستقرار الإقليمي» إلى «غياب نظام حكم مركزي، دمره التدخل العسكري الأجنبي المباشر في الصراع الأهلي الليبي الداخلي في عام 2011»، حيث «ذهبت التناقضات الداخلية في ذلك الوقت إلى حد أصبح من الواضح أنه سيكون من الصعب للغاية على الليبيين أنفسهم التعامل معها بمفردهم». مشيرا إلى أن الباد وقتها «كانت في حاجة ماسة إلى المساعدة من المجتمع الدولي» التي أتت عبر عملية برلين.

إجلاء العسكريين والمرتزقة الأجانب من ليبيا يجب أن تشمل الجميع بالتزامن

وبشان الوجود العسكري الأجنبي في ليبيا، قال فيرشينين «لا شك في أنه في ظل استمرار تواجد عسكريين ومرتزقة أجانب على الأراضي الليبية لا جدوى من الحديث عن تطبيع كامل. نحن مقتنعون بأن عملية إجلائهم يجب أن تكون متزامنة في الوقت وتشمل جميع التشكيلات المسلحة غير الليبية في البلاد. وبخلاف ذلك، سيختل ميزان القوى الحالي، الذي بسببه بقي البلد هادئًا لعدة أشهر، وسيكون هناك تهديد حقيقي بتصعيد مسلح جديد للصراع الليبي الداخلي».

ورأى نائب وزير الخارجية الروسي أنه «لا بديلاً لحل سلمي شامل للأزمة الليبية برعاية الأمم المتحدة». مؤكدا على أنه «لا يمكن أن يؤدي التقدم المحدد في العملية السياسية إلى النجاح إلا إذا أصبحت شاملة حقًا واحتضنت جميع القوى المؤثرة في البلاد، بما في ذلك ممثلو النظام السابق، الذين لا يمكن تركهم خارج عملية بناء الدولة بعد الصراع». آملا أن تكون نتائج اجتماع برلين الثاني «إشارة واضحة لليبيين حول الحاجة إلى اتباع المسار الذي تم اتخاذه بدقة».

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