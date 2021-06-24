الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة وتوحيد الجيش

بحث حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، “ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش”.

ووصف المكتب الإعلامي للدبيبة اللقاء بـ”البنّاء”، مضيفا أن الجانبين تناولا “عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء نقاش المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة.

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