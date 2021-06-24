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الدبيبة يبحث مع جونسون خروج المرتزقة وتوحيد الجيش

تم النشر منذُ 20 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، “ضرورة خروج المرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية وإعادة توحيد الجيش”.

ووصف المكتب الإعلامي للدبيبة اللقاء بـ”البنّاء”، مضيفا أن الجانبين تناولا “عمل حكومة الوحدة الوطنية المستمر لإعادة استقرار ليبيا وإعداد البلاد لإجراء انتخابات آمنة وحرة ونزيهة”.

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللقاء نقاش المجالات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك الأمن في ليبيا والمنطقة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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