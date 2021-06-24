العربية لحقوق الإنسان تدعو للإسراع بإخراج المرتزقة من ليبيا

رحبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان بمخرجات مؤتمر برلين 2 ودعت للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية والمرتزقة الأجانب من ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار.

وأعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بيان خصت بوابة إفريقيا الإخبارية بنسخة منه عن ترحيبهما ودعمهما لمخرجات مؤتمر برلين الثاني حول ليبيا “والذي يدعم تنفيذ خارطة الطريق نحو استعادة السلم والاستقرار وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد بحلول 24 ديسمبر المقبل”.

وتشددت المنظمة على الحاجة الماسة للإسراع بإخراج كل القوات الأجنبية ومجموعات المرتزقة الأجانب إلى خراج ليبيا لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار والحيلولة دون تشجيع أطراف محلية على التخلي عن الهدوء.

ورحبت المنظمة بفتح الطريق الساحلي وإنهاء العوائق في تواصل أبناء البلاد شرقاً وغرباً، وبالقرارات التي أصدرها المجلس الرئاسي مؤخراً، وخاصة حظر أية تحركات عسكرية.

وعبرت المنظمة عن تقديرها بأن تأمين إجراء الانتخابات في موعدها يعد السبيل الأساس لإنهاء ميراث عقد كامل من الفوضى التي عانى منها الشعب، على نحو يفضي إلى تشكيل سلطة وطنية شرعية منتخبة ذات استدامة يكون بوسعها التغلب على العوائق الأخرى.

وأشارت المنظمة إلى إدراكها للعقبات التي تواجه إجراء الانتخابات في موعدها، ولفتت إلى أن أي سبيل آخر أو تأجيل قد يفضي إلى انهيار خارطة الطريق بصور متنوعة، ولذا فإن التشبث بالانتخابات هو ما يضمن توفير مخرج قابل للاستدامة من الأزمة بموجب الإرادة الشعبية، ومن شأنه أن يفضي إلى التغلب على العوائق الأخرى.

وأعربت المنظمة عن تطلعها لسرعة إيفاد الأمم المتحدة لبعثة المراقبة لوقف إطلاق النار في البلاد والتعاون مع اللجنة العسكرية “5 + 5” لتأمين الاستقرار المنشود لإجراء العملية الانتخابية، مع وضع مهلة زمنية محددة لخررج كافة القوات الأجنبية من البلاد.