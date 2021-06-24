الشاطر: وزراء خارجية ورؤساء دول يتحدثون باسم الشعب في رغبته بإجراء انتخابات نهاية العام

ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 أن كلمة عبد الحميد الدبيبة في مؤتمر برلين 2 من أفضل ما سمع من كلمات.

الشاطر قال في تغريده له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن الدبيبة كان صادقًا متالمًا لوطنه. مضيفًا أنه اشتكى منهم وإليهم. وأردف: “مؤتمر برلين جمع المتناقضات، نتيجته بيان لا تعرف جده من هزله”.