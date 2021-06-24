حجازي: الحكومة الليبية تتعرض لضغوط شديدة من الميليشيات لإعاقة المسار التصالحي

ليبيا – كشف السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، دور مصر في مؤتمر برلين 2 لدعم الدولة الليبية، موضحًا أن الدور المصري كان مهمًا جدًا وضروريًا في إطلاق المشهد الليبي في المسار السياسي.

حجازي أشار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “90 دقيقة”، على فضائية “المحور”، مع الإعلامية بسمة وهبة، إلى أنه عند إعلان مصر، سرت الجفرة خطًا أحمر، توقف إطلاق النار وبدأت الأطراف الليبية السعي من أجل إطلاق عملية سياسية تمثلت في مؤتمر برلين الأول، مضيفًا أنه جاء الدور المصري لتبني المجتمع الدولي لسياسات أكثر وضوحًا، وكان اجتماع برلين 2 الذي استضافته ألمانيا.

وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن مشاركة مصر وكلمة وزير الخارجية سامح شكري كلها كانت تسير في خط التأكيد على أهمية المسار السياسي، وأهمية الاستحقاق السياسي، وضرورة خروج الميليشيات والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وذكر أن بيان مؤتمر برلين 2 كان واضحًا في دعوة خروج القوات الأجنبية والميليشيات المسلحة المتطرفة على وقف تدخلها في الشأن الليبي، والدعوة لتوحيد قوى المؤسسات الليبية، واستمرار حظر السلاح لدى الميليشيات المتطرفة، موضحًا أن المشهد الليبي يسير بشكل واضح للدعوة لإقامة الانتخابات في موعدها.

ولفت إلى أن المجتمع الدولي قرر أنه إذا استمرت القوى الداخلية والميليشيات المسلحة يتم فرض عقوبات دولية صارمة عليها، سواء من الأمم المتحدة أو الجامعة العربية، مشيرًا إلى أن الحكومة الليبية تتعرض لضغوط شديدة من ميليشيات عسكرية متطرفة وإرهابية مسلحة تهدد السياسيين وتعيق المسار التصالحي بينهم، كما أن ليبيا كانت مطمعًا لعديد من القوى الدولية طوال السنوات الماضية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية