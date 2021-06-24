المجلس البلدي جالو يعقد اجتماعه الاعتيادي

جالو 24 يونيو 2021 (وال) -عقد المجلس البلدي جالو اليوم الخميس اجتماعه الاعتيادي بديوان البلدية بحضور عميد واعضاء ووكيل الديوان بالبلدية.

وناقش الاجتماع جملة من المواضيع التي تخص البلدية ومنها نتائج الاجتماعات السابقة مع مدراء القطاعات وما تواجههم من معوقات وصعوبات واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحلحلتها.

كما تم استعراض نتائج اجتماع عميد البلدية مع وزير الحكم بالمحلي وناقش خلالها المواضيع المتعلقة بالبلديات وأهمها نقل الاختصاصات وتفعيل الإيرادات المحلية ومعالجة الأوضاع القانونية للعقود المبرمة لمشروعات خاصة بالبلديات والمتعاقد عليها في السابق. (وال- جالو)

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