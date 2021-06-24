وصول 55 ألف جرعة لقاح أمريكي “فايزر” لمطار معيتيقة

أشرفت اللجنة العليا لمتابعة الحملة التطعيمية للقاح كورونا بهيئة الرقابة على الأغذية والأدوية على وصول الشحنات الخاصة باللقاح فايزر ” pfizer ” صباح اليوم الواردة عبر مطار معيتيقة الدولي والتي بلغت 55 ألف جرعة لقاح.

وتابعت اللجنة في إيجاز صحفي، استلم جهاز الإمداد الطبي ظهر اليوم الخميس الشحنة الأولى من اللقاح المورد من شركة ” pfizer ” الامريكية من ضمن اتفاقية “كوفاكس”، عقب وصولها مطار معيتيقة الدولي واستكمال إجراءاتها الجمركية عن طريق مكتب التسريح الجمركي بالجهاز بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.

وأضافت، الشحنة التي تحتوي على 55″الف جرعة وقد تم توجيهها الى مركز البحوت للتقنيات الحيوية لحفظها في الثلاجات المخصصة لحفظ اللقاح بدرجة حرارة تصل الى -80 تمانين تحت الصفر و بحضور كل من رئيس لجنة ادارة الجهاز الدكتور “محمد الخبولي”، عضو اللجنة الاستشارية العليا للتطعيمات السيد “عبدالرحمن بن سعود”، مدير عام مركز البحوت للتقنيات الحيوية الدكتور ” .ادم الزغيد “، ومندوبي عن المركز الوطني لمكافحة الامراض و مركز الرقابة على الأغذية والأدوية الذين استلموا منها عينات لمعايرتها بوحدة الرقابة الدوائية بالمركز قبل منحها اذن لاستخدامه