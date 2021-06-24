سالم: مخرجات برلين 2 تظهر توافقًا على اعتماد الخطة الفرنسية لإخرج القوات الأجنبية والمرتزقة

ليبيا – قال الكاتب والمحلل السياسي الليبي أحمد سالم إن الجهود التركية أخفقت في منع مؤتمر “برلين 2” من عدم الخروج بتوصية واضحة بخروج كافة المرتزقة والقوات الأجانب من ليبيا دون قيد أو شرط وبأسرع وقت.

سالم وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الخميس رأى ان ما تسرب من مناقشات المؤتمر أظهر توافقًا بين الولايات المتحدة وفرنسا ومصر على اعتماد الخطة الفرنسية لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة على مراحل، يكون آخرها ما قبل نهاية السنة.

كما لفت إلى أن الولايات المتحدة منعت تبني الورقة التركية التي أرادت أنقرة من خلالها استثناء قواتها النظامية من توصيفها كـ”قوات أجنبية” يجب أن تغادر ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية