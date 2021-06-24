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وزارة العدل تعلن اعتمادها 123 حزبا سياسيا في ليبيا حتى الآن

تم النشر منذُ 44 ثانية
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 24 يونيو 2021 (وال) أعلنت لجنة شؤون الأحزاب السياسية، التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس، قائمة بأسماء وأعداد الأحزاب السياسية، مؤكدة أنها منحت شهادات سلبية، وأن إجماليها وصل عدده حتى اليوم 123 حزبا.

وفي 29 مايو الماضي، أعلنت لجنة شؤون الأحزاب، ، أنها ستباشر عملها لمنح تصاريح للأحزاب الراغبة في ممارسة العمل السياسي، بداية من الأول من يونيو 2021 ويشمل ذلك الأحزاب الجديدة والمرخص لها سابقًا.( وال – طرابلس)

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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