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وزير المالية يشارك في اجتماعات البنك الأفريقي للتنمية والصندوق الأفريقي للتنمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – شارك وزير المالية خالد المبروك عبر تطبيق زوم أمس الأربعاء في اجتماعات مجلس محافظي البنك الأفريقي للتنمية.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع  للوزارة تقرير اللجنة التوجيهية المشتركة ومواعيد الاجتماعات السنوية للسنوات/ 2022 _ 2026؛ بالإضافة للقدرات المالية للبنك ومعالجة ديون القارة الأفريقية، وكذلك برنامج تغير المناخ والنمو الأخضر، ودعم مؤسسات بناء القدرات الإفريقية وجوائز المصرف الأفريقي ونظام الدفاع عن الرعاية الصحية في أفريقيا.

يذكر أن جلسات الاجتماع السنوي للبنك الأفريقي للتنمية مستمرة إلى يوم الجمعة الخامس والعشرون من الشهر الجاري.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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