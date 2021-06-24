ثلاثة من أعضاء مجلس النواب الليبي يشاركون في اجتماعات البرلمان العربي

شارك أعضاء مجلس النواب ممثلو ليبيا في االبرلمان العربي، باجتماعات اللجان الدائمة التي عقدت في دور انعقادها الأول للفصل التشريعي الثالث.

وصرح عضو مجلس النواب الليبي نائب رئيس البرلمان العربي حسن البرغوثي، عقب اجتماع اللجنة السياسية، بأن الاجتماع تناول عدة بنود أبرزها مستجدات الأوضاع الليبية من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤخرا، وكذلك دفع البرلمان العربي بالجهود الرامية إلى استكمال الاستحقاقات في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها بالإضافة إلى متابعة مؤتمر برلين .

وشارك عضو مجلس النواب الدكتور عبد السلام نصية في اجتماع لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، الذي ناقش تقرير الحالة الاقتصادية للعالم العربي عن عام 2020.

وأوضح نصية أن الاجتماع ناقش أيضا الصعوبات التي تواجهها الاقتصاديات العربية، مشيرا إلى أن توصيات ستصدر عن اللجنة بهذا الخصوص، وكذلك تأثير جائحة كورونا الاقتصادي على الدول العربية .

كما شاركت عضو مجلس النواب أحلام اللافي، في اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية، حيث ناقش جدول أعمالها اعتماد تقرير الحالة الاجتماعية للعالم العربي العام الماضي، وكذلك استعراض مستجدات العمل على إعداد التقرير الخاص بجهود الدول العربية في التعامل مع جائحة كورونا .