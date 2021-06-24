ممثل الجامعة العربية بالأمم المتحدة: سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها

ليبيا – قال السفير ماجد عبد الفتاح المراقب الدائم لجامعة الدول العربية لدي الأمم المتحدة بنيويورك، إن سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا هو مفتاح استقرارها.

ممثل الجامعة العربية لدى الأمم المتحدة وفي لقاء مع برنامج “المسائية” التي بُث عبر قناة “الجزيرة مباشر” أمس الأربعاء أوضح أن مؤتمر برلين-2 خطوة إيجابية لعودة الاستقرار إلى ليبيا.

وأشار إلى أن هناك قدرًا كبير من التوافق بشأن سحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، لأنه يعد مفتاحًا للاستقرار في البلاد.

وأضاف أن هناك حاجة لخطة واضحة من الأمم المتحدة لسحب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، موضحًا أن الجامعة العربية تسعى لوضع خطة لذلك بالتنسيق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والأطراف المعنية.

وقال: إن هناك رؤية عربية موحدة لعودة الاستقرار إلى ليبيا، ولكن قد يختلف البعض بشأن تنفيذ هذه الرؤية.

وأشار إلى أن هناك دولًا عربية تحفظت على قرارات الجامعة بشأن الوجود التركي في ليبيا.

عبد الفتاح أكد سعي الجامعة إلى تقديم دعم للحكومة الانتقالية في ليبيا على كافة المحاور؛ لأنها تمثل كل الليبيين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية