ميركل: نريد للشعب الليبي أن يقرر مصيره بنفسه وندعم انسحاب المرتزقة

ليبيا- بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل معالجة الأزمة في ليبيا في إطار مقررات مؤتمر برلين 1 و2.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المتحدث باسم الحكومة الألمانية “ستيفن زايبرت” طالعته صحيفة المرصد، فإن ميركل رحبت بنتائج مؤتمر برلين 2 وشجعت الدبيبة على إكمال الاستعدادت للانتخابات في الـ24 من ديسمبر المقبل، مع تجديد دعم ألمانيا لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وانسحاب المرتزقة الأجانب.

وأضاف البيان: إن الجانبين بحثا العلاقات الاقتصادية.

وفي ذات السياق وخلال مؤتمر صحفي جمعها بوزير الخارجية الأميركي أنطونيو بلينكن، أكدت ميركل أنها تريد للشعب الليبي أن يقرر مصيره بنفسه، مشددة على إستراتيجية الوضع في ليبيا بالنسبة لقارة إفريقيا والعلاقات الإفريقية الأوروبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية