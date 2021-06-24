القبض على أجانب متهمون بسرقة أجهزة ومستلزمات طبية من مستشفى ابن سينا ومجمع العيادات في سرت

ألقت جهات أمنية في مدينة سرت القبض على أشخاص ليبيين وأجانب متهمون بسرقة عدد كبير من الأجهزة والمعدات الطبية والأدوية من مخازن مستشفى ابن سينا ومجمع العيادات بالمدينة وبيعها إلى العيادات والصيدليات الخاصة.

وقال مصدر طبي من مستشفى ابن سينا في سرت لـ«بوابة الوسط» اليوم الخميس، إن الجهات الأمنية ألقت القبض على المتهمين «بعد أخذ الإذن من النيابة العامة»، مشيرا إلى أن المتهمين بينهم ليبين ومصريين وبنغالي وفلسطيني.

وأوضح المصدر أن المتهمين الأجانب قاموا بالجرم «بمعية فنيين ليبيين»، حيث ألقت الجهات الأمنية القبض على فني معدات وصيدلة بمستشفى ابن سينا يدعى «فيصل محمد» بنغالي الجنسية ويقيم مع أسرة في مدينة سرت منذ سنوات، حيث قام بسرقة وبيع عدد كبير من المعدات والأجهزة الطبية مقابل مال.

وأضاف المصدر أن الجهات الأمنية استدعت أيضا شخص فلسطيني يدعى خالد وهو فني يعمل بمجمع العيادات الطبية في سرت ومعه أشخاص آخرين مصريين وليبيا، مؤكدا أن المتهمين رهن التحقيق لدى النيابة العامة في المدينة.

وذكر المصدر الطبي أن قيمة المسروقات «منذ عامين» تقدر بملايين الدينارات.

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