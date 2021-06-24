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الالتزام بموعد الانتخابات وانسحاب المرتزقة..أبرز مخرجات برلين

تم النشر منذُ 57 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا

انتهت أعمال مؤتمر برلين الـ2 بمشاركة 21 دولة أكدت فيه على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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