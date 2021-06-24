الالتزام بموعد الانتخابات وانسحاب المرتزقة..أبرز مخرجات برلين

انتهت أعمال مؤتمر برلين الـ2 بمشاركة 21 دولة أكدت فيه على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام، وانسحاب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية.

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