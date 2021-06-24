الدبيبه ووزير الخارجية الأمريكي يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بليبيا

أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبه ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 23 أكتوبر 2020 ، بما في ذلك الانسحاب الفوري لجميع القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس في بيان له إن الدبيبه وبلينكن ناقشا خلال لقائهما في برلين الحاجة إلى الاستعدادات الحينية لانتخابات 24 ديسمبر 2021 الوطنية.

وجدد بلينكين التأكيد على التزام الولايات المتحدة بزيادة الدعم الدبلوماسي للتقدم في ليبيا.

من جانبه قال الدبيبه في سلسلة تغريدات له بموقع “تويتر” إنه جرى خلال اللقاء مناقشة آليات العمل من أجل استعادة الاستقرار وإعادة البناء وكذلك الخطوات اللازمة لتعزيز المصالحة الوطنية.

وأعرب الدبيبه عن شكره للولايات المتحدة على الدعم من أجل الترتيب للانتخابات في ليبيا مضيفا “أكدت على الضرورة الملحة لمغادرة جميع المرتزقة الأجانب لضمان السيادة الوطنية على كامل التراب الليبي”.